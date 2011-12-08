Акції українського агросектора на ВФБ у середу закрилися різнонаправлено - експерти

Акції українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі в середу, 7 грудня, закрилися різнонаправлено.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс українських акцій WIGUKR у середу виріс на 0,8%. Агрокомпанії Milkiland (- 2,7%), Astarta (- 1,8%), KSG Agro (- 1,6%), Industrial Milk Company (- 0,4%) просіли, тоді як Kernel (+2,4%) і Agroton (+0,6%) виросли в ціні. Папери виробника акумуляторів WESTA продемонстрували чергове зниження, втративши 2,9%. Папери вуглевидобувної компанії Sadovaya Group продемонстрували вражаючі результати, додавши 6,1%.

Як зазначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в середу нафтогазові компанії Regal Petroleum і JKX Oil & Gas піднялися на 2,2% і 2,0% відповідно, тоді як Cadogan Petroleum (- 3,4%) продемонстрував протилежну динаміку. Торги акціями гірничорудної компанії Ferrexpo закрилися зниженням котирувань на 1,5%. Котирування агрокомпанії Avangard впали на 2,3%, тоді як акції MHP додали 0,5%.