ФДМУ сьогодні продасть блокпакет "Київенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив до участі в конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" ДПЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Таким чином, до участі в конкурсі з продажу держпакета "Київенерго" допущено обидві компанії, що подали заявки.

Конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 25% "Київенерго" відбудеться завтра, 9 грудня, о 14.00.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня ц.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі у конкурсі.

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакета акцій «Київенерго» подали ДПЕК і ПАТ «Полтаваобленерго».

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» у розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як зазначили в АМКУ, у комітету відсутня інформація про кінцевих бенефіціарів ПАТ «Полтаваобленерго».

Водночас в АМКУ повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго».

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.