Янукович заявляє про необхідність приватизації більшості держпідприємств до 2014 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність приватизації більшості державних підприємств до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Міжнародній інвестиційній конференції "Investconference in Kyiv 2011".

"Вважаю, що в державній власності повинен залишитися обмежений перелік підприємств, які забезпечують виконання державою своїх основних функцій і гарантують національну і економічну безпеку. Інші державні підприємства мають бути приватизовані", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це дасть можливість залучати недержавні інвестиції для модернізації цих підприємств і заощадити бюджетні кошти, які можна буде скерувати на соціальні потреби країни.

"Цей процес має бути завершений до 2014 року. Нова редакція програми приватизації і зміни до приватизаційного законодавства найближчим часом будуть розглянуті в парламенті", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Це законодавство, зазначив Президент, має стати основою для завершення процесу широкомасштабної приватизації.