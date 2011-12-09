Більшість підприємств України "підуть з молотка"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність приватизації більшості державних підприємств до 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Міжнародній інвестиційній конференції «Investconference in Kyiv 2011».

"Вважаю, що в державній власності має лишитися обмежений перелік підприємств, які забезпечують виконання державною своїх основних функцій і гарантують національну і економічну безпеку. Решта державних підприємств мають бути приватизовані", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, це дасть можливість залучати недержавні інвестиції для модернізації цих підприємств та заощадити бюджетні кошти, які можна буде направити на соціальні потреби країни.

"Цей процес має бути завершений до 2014 року. Нова редакція програми приватизації та зміни до приватизаційного законодавства найближчим часом будуть розглянуті в парламенті", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Це законодавство, зауважив Президент, має стати підгрунттям для завершення процесу широкомасштабної приватизації.