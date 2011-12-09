ВР ратифікувала Інструмент підписання на акції ЄБРР

Верховна Рада України ухвалила закон "Про ратифікацію Інструменту підписання на акції ЄБРР, які підлягають оплаті на вимогу".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону (№ 0233) проголосували 240 народних депутатів з 295 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом ратифікований Інструмент підписання на акції Європейського банку реконструкції і розвитку (далі - ЄБРР), які підлягають сплаті на вимогу, підписаний 19 травня 2011 року в м. Києві, який набуває чинності для України в порядку, передбаченому Резолюцією Ради ЄБРР "Збільшення дозволеного до випуску статутного капіталу, випуск і підписка на капітал, який підлягає оплаті на вимогу, і викуп" від 14 червня 2010 року.

Ратифікація вказаного документу дозволить забезпечити участь України у збільшенні акціонерного капіталу ЄБРР, що підтримає частку України в статутному капіталі Банку на рівні 0,8% і дозволить надалі розраховувати на ефективне фінансування банком проектів, які мають важливе значення для досягнення стратегічних пріоритетів розвитку економіки України.