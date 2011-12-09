Фондові ринки виявляють незадоволення як європейськими політиками, так і ЄЦБ - експерт

Після тижневої консолідації фондові індекси США у четвер, 8 грудня, попрямували вниз, потягнувши за собою більшість ризикових активів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, "на відміну від торгів протягом тижня, у ході яких спроби песимістів перехопити ініціативу зазнали невдачі, торгова сесія четверга відрізнялася стабільно інтенсивними продажами. У результаті індекс S&P 500 закрився на мінімальному рівні дня, що згодом зіпсувало настрій азіатським і європейським трейдерам".

Як вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, серед новинних заголовків, які мали вирішальний вплив на направлення виходу фондових індексів з консолідації, слід зазначити невдоволення ринку як європейськими політиками, так і ЄЦБ. Коментарі учасників ринку постфактум вказали на те, що гравці чекали рішучіших коментарів Маріо ДРАГІ і, ймовірно, більшого зниження ключової процентної ставки. Зі свого боку, політики знову продемонстрували безліч розбіжностей.

На думку аналітика, "попри те, що у європейських політиків попереду ще один день переговорів, учасники ринку, схоже, скептично ставляться до ймовірності досягнення розумних домовленостей. Також негативний вплив на настрої гравців мають ряд понижень рейтингів європейських банків".

П. ІЛЬЯШЕНКО зазначив, що у результаті ф'ючерси на індекс S&P 500 сьогодні вранці продовжили знижуватися, вказуючи на високу ймовірність переважання негативної тенденції впродовж торгової сесії п'ятниці. Зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у п'ятницю склався негативний.