Український фондовий ринок у четвер показав незначний ріст котирувань - експерти

Український фондовий ринок у четвер, 8 грудня, продемонстрував незначний ріст котирувань.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі у четвер стали акції Єнакіївського метзаводу (- 2,1%), які знизилися на 3,6% за підсумками двох торгових сесій. Інші папери гірничо-металургійного сектора трохи виросли в ціні. Так, Авдєєвський КХЗ піднявся на 0,5%, Алчевський меткомбінат - на 0,5%, "Азовсталь" - 0,3%.

Як зазначають аналітики, "Райффайзен Банк Аваль" на Українській біржі у четвер додав 1,1%, тоді як вартість акцій "Укрсоцбанку" не змінилася. Папери машинобудівного сектора коригувалися. Стаханівський ВБЗ втратив 0,5%, "Мотор Січ" - 0,2%. У той же час акції "Центренерго" виросли на 1,3% за день. Папери "Стиролу" (+0,8%) піднялися на 4,9% за підсумками двох торгових сесій.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 8 грудня, підвищився на 0,45% - до 616,90 пункту. Загальний об'єм торгів склав 44 млн. 650 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,46% - до 1593,37 пункту. Загальний об'єм торгів склав 223 млн. 579 тис. грн., з них на терміновому ринку - 135 млн. 117 тис. грн.