НБУ в листопаді придбав у свій портфель ОВДП на 2 млрд. грн.

У листопаді поточного року Національний банк України (НБУ) придбав у свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 2 млрд. грн. (з початку року - 20 млрд. грн.).

Про це повідомляє сайт Нацбанку.

Операції з продажу держоблігацій України з портфеля НБУ в листопаді не проводилися (з початку року об'єм операцій з продажу склав 1,4 млрд. грн.).

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшло коштів на загальну суму 1,4 млрд. грн. (з початку року - 25,9 млрд. грн.).

Всього з початку року було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП для збільшення статутного капіталу "Ощадбанку", "Укргазбанку" і НАК "Нафтогаз України") на загальну суму 47,2 млрд. грн.

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року складав 44,8 млрд. грн., у тому числі основний борг - 30,7 млрд. грн., сплата доходу - 14,2 млрд. грн.