ВР ухвалила закон про Фонд державного майна України

Верховна Рада України ухвалила закон "Про Фонд державного майна України".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 246 з 286 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала за цей закон фракція КПУ.

Як відомо, фракції НУ-НС і БЮТ покинули сесійну залу на знак протесту проти дій влади до колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Голова Комітету ВР з питань економічної політики Олександр БОНДАР зазначив, що в ухваленому законі є багато недоліків, але сказав, що краще такий закон, ніж відсутність всякого закону. Він нагадав, що багато років в Україні немає закону про Фонд держмайна.

Цим законом, зокрема, передбачено, що ФДМУ відповідальний перед Президентом України. Також передбачено, що ФДМУ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента і уряду України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента і прем'єр-міністра.

У цьому законі визначені основні завдання ФДМУ. Зокрема, передбачено, що щомісячно ФДМУ подає Президентові і уряду інформацію про хід виконання державної програми приватизації, а щокварталу подає Президентові, ВР і уряду аналітичну довідку про роботу і хід виконання цієї програми, а щорічно - звіт Президентові, ВР і уряду про хід виконання цієї програми.

У законі визначені повноваження ФДМУ.

Голову ФДМУ призначає на посаду за згодою ВР і звільняє з посади Президент України. Відповідно до цього закону першого заступника і заступника голови ФДМУ призначає на посаду за поданням прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.