"Київенерго" перейшло під контроль DTEK

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, яка є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 25% акцій ПАТ "Київенерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів при проведенні приватизаційного конкурсу, що відбулися сьогодні, 9 грудня, DTEK Holdings Ltd запропонувала за 25% акцій "Київенерго" 450 млн. 500 тис. грн., тим самим, запропонувавши на 4 млн. 500 тис. грн. більше другого учасника конкурсу - ПАТ "Полтаваобленерго".

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 25% "Київенерго" - 432 млн. 500 тис. грн., що на 195 тис. грн. більше його стартової ціни - 432 млн. 305 тис. грн. Другий учасник конкурсу ПАТ "Полтаваобленерго" запропонувало за пакет, що приватизується, 432 млн. 305 тис. грн. Після розкриття цінових пропозицій ФДМУ було проведено аукціон з відкритою пропозицією ціни і кроком 4 млн. 500 тис. грн., переможцем якого і була визнана DTEK Holdings Ltd.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня п.р. у зв`язку з додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі у конкурсі.

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакету акцій «Київенерго» подали DTEK Holdings Limited і ПАТ «Полтаваобленерго».

Антимонопольний комітет України відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго». Як відзначили в АМК, у комітеті відсутня інформація про кінцевих бенефіціарів ПАТ «Полтаваобленерго». Водночас в АМК повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

У свою чергу ФДМУ допустив до участі в конкурсі з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" DTEK Holdings Limited і ПАТ «Полтаваобленерго».

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

ДТЕК раніше володіла 46,82% акціонерного капіталу ПАТ «Київенерго».