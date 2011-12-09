MCB Agricole Holding AG почав IPO на Варшавській фондовій біржі

MCB Agricole Holding AG (Відень, Австрія), власник українського аграрного холдингу «Укрзернопром Агро», почав IPO на Варшавській фондовій біржі.

Як зазначають у повідомленні компанії, опублікованому на сайті агрохолдингу «Укрзернопром Агро», 8 грудня MCB Agricole Holding AG відкрив книгу заявок для інвесторів в рамках первинної публічної пропозиції акцій (IPO) на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Повідомляється, що під час IPO MCB Agricole має намір розмістити 3 млн. акцій додаткової емісії. Закриття книги заявок планується 14 грудня 2011 року.

Надходження від продажу акцій компанія має намір використовувати в першу чергу на будівництво нового заводу з переробки насіння олійних культур з акцентом на рапсову олію і сою річною потужністю переробки 250 тис. тонн і місткістю 50 тис. тонн. Загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту становить близько 45 млн. дол. Також планують придбати до 8-10 тис. га сільськогосподарських угідь (на сьогодні компанія має 94 тис. га). Сума інвестицій в це оцінюється в 8-10 млн. доларів.

Довідка УНІАН. «Укрзернопром» - вертикально інтегрований холдинг, який управляє рядом підприємств борошномельної й хлібопекарської галузі в різних регіонах країни. Працює на українському ринку з 1998 р.

99,99% акцій «Укрзернопрому» володіє компанія MCB Agricole Holding AG (Австрія).