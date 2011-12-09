Торги на західних біржах у четвер проходили в червоній зоні - експерти

Торги на західних фондових майданчиках у четвер, 8 грудня, проходили переважно в червоній зоні.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, мінорні настрої в четвер були пов`язані з заявою глави ЄЦБ Маріо ДРАГІ про те, що ЄЦБ не буде підтримувати ринки з допомогою викупу держоблігацій проблемних країн єврозони. Крім цього, прогноз щодо зростання ВВП єврозони на 2012 рік був знижений. Песимістичним настроям також сприяла заява Ангели МЕРКЕЛЬ про те, що подолання кризи буде тривалим і всі проблеми єврозони не можуть бути вирішені за допомогою саміту.

Водночас, відзначають аналітики, рішення ЄЦБ знизити ключову процентну ставку з 1,25% до 1%, а також сильні дані з ринку праці США стримали фондові індекси від більш сильного зниження. Зокрема, у четвер стало відомо, що кількість первинних звернень за допомогою з безробіття знизилася до 381 тис., тоді як очікувалося зниження до 395 тис. Банк Англії зберіг базову процентну ставку на колишньому рівні в 0,5%, а також вирішив не змінювати обсяги програми кількісного пом`якшення.

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований великий блок макроекономічної статистики в Японії, Китаї, Німеччині, Великобританії і США. Проте вся увага інвесторів буде сконцентрована на саміті ЄС, тому що від його підсумків залежить напрямок руху світових фондових індексів в найближчому майбутньому.

Аналітики констатують, що торги на українських фондових ринках в четвер завершилися на позитивній території. Лідерами зростання серед підприємств індексного кошика Української біржі стали акції "Центренерго" (+1,26%) і Крюківського ВБЗ (+0,91%), тоді як найбільше зниження показали папери Єнакіївського металургійного заводу (-2,07%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-1,09%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 8 грудня, підвищився на 0,45% - до 616,90 пункту. Загальний обсяг торгів склав 44 млн. 650 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,46% - до 1593,37 пункту. Загальний обсяг торгів склав 223 млн. 579 тис. грн., з них на терміновому ринку - 135 млн. 117 тис. грн.