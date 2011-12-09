Експерти: акції українських емітентів на ВФБ в четвер знизилися

Акції українських емітентів, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в четвер, 8 грудня, зниження.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс українських акцій WIGUKR у четвер опустився на 0,7%. Торги паперами виробника акумуляторів WESTA закрилися падінням котирувань на 6,7%. Акції видобувних компаній Sadovaya Group і Coal Energy також торгувалися в мінусі, втративши 3,8% і 1,3% відповідно за підсумками торгової сесії. Торги акціями агропромислового сектора закрилися різноспрямовано. Industrial Milk Company (-1,7%), Milkiland (-1,4%), Kernel (-1,1%) і Agroton (-0,1%) коректувалися, в той час як Astarta (+1,3% ) і KSG Agro (+0,5%) зросли в ціні.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в четвер Regal Petroleum і JKX Oil & Gas просіли на 1,4% і 1,3% відповідно, тоді як Cadogan Petroleum (+5,1%) продемонстрував вражаючі результати після падіння на 3,4% протягом попередньої торгової сесії. Папери гірничорудної компанії Ferrexpo торгувалися в мінусі, втративши 6,5% за день. Котирування виробника курятини MHP піднялися на 2,4%.