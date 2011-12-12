Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня втратив 1,2% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня втратив 1,2%.

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у п'ятницю, 9 грудня, продемонстрував зниження. Котирування "Укрнафти" на Українській біржі піднялися на 1,4%. Акції гірничо-металургійного сектора торгувалися різнонаправлено. Так, папери Єнакіївського метзаводу (- 1,6%) і Алчевського меткомбінату (- 1,2%) коригувалися, тоді як котирування "Азовсталі" (+0,1%) і Авдєєвського КХЗ (+0,5%) дещо виросли.

За інформацією аналітиків, на Українській біржі у п'ятницю акції машинобудівного сектора («Мотор Січ» втратила 1,1%, Стаханівський ВСЗ - 0,3%) торгувалися в мінусі, тоді як "Центренерго" додала всього 0,3%. Ціна акцій "Укрсоцбанку" не змінилася, тоді як котирування "Райффайзен Банку Аваль" опустилися на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 9 грудня, знизився на 1,00% - до 610,71 пункту. Загальний об'єм торгів склав 117 млн. 426 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,39% - до 1587,21 пункту. Загальний об'єм торгів склав 215 млн. 602 тис. грн., з них на терміновому ринку - 121 млн. 505 тис. грн.