Економіка США знову надала підтримку фондовим ринкам - експерт

Економіка США у п'ятницю, 9 грудня, знову надала підтримку фондовим ринкам.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, "цього разу кращим за очікування виявився показник настроїв споживачів. Крім того, інвестори уважніше поставилися до змісту європейських домовленостей і з другого разу знайшли менше негативу. Як наслідок, у п'ятницю індексу S&P 500 вдалося відіграти втрати четверга. У результаті ризикові активи завершили тиждень незначним зниженням, що після розпродажів у четвер, 8 грудня, здається цілком прийнятним результатом навіть для оптимістів. З іншого боку, не можна не зазначити, що у короткостроковій перспективі ринки акцій продовжують дивитися вниз".

Як повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, у понеділок уранці більшість азіатських фондових індексів, за винятком Китаю і Індії, продемонстрували ріст. У той же час, позитивна динаміка ринків акцій в цьому випадку демонструє не поліпшення настроїв гравців, а, швидше, просто надолужування п'ятничного росту на американських майданчиках.

У свою чергу, додав аналітик, "китайський SSE Composite опустився до свого мінімального за останні 2 роки значення на тлі менш очікуваного росту профіциту зовнішньої торгівлі. Хоча, якщо бути об'єктивними, зниження профіциту - це віддзеркалення сприятливої тенденції - ребалансування економіки Китаю. Негативний тиск на котирування індійських акцій мали новини про те, що промислове виробництво в жовтні скоротилося на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, - це перше скорочення з 2009 року. Учасники ринку чекали набагато скромнішого зниження показника - на 0,7%".

За інформацією П. ІЛЬЯШЕНКА, за годину до відкриття українських майданчиків у понеділок зниження ф'ючерсів на індекс S&P 500 було в межах 0,5%. У той же час, за прикладом азіатських майданчиків, українському ринку акцій ще тільки належить відіграти п'ятничний ріст американських індексів. У результаті зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій сформувався нейтральний.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 9 грудня, знизився на 1,00% - до 610,71 пункту. Загальний об'єм торгів склав 117 млн. 426 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,39% - до 1587,21 пункту. Загальний об'єм торгів склав 215 млн. 602 тис. грн., з них на терміновому ринку - 121 млн. 505 тис. грн.