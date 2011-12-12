Ринок акцій на початку цього тижня буде відігравати результати саміту ЄС - експерти

Ринок акцій на початку цього тижня відіграватиме результати саміту Європейського Союзу.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, за словами аналітиків, у понеділок, 12 грудня, важлива статистика виходити не буде, тому уся увага інвесторів сконцентрується на макроекономічній ситуації в Європі.

Як зазначають аналітики, у п'ятницю, 9 грудня, торги на українських фондових майданчиках завершилися зі зниженням. Упродовж усього дня на ринку панували нестабільні настрої, індекс Української біржі демонстрував то висхідний, то низхідний рух. Ближче до кінця торгової сесії зовнішній фон значно покращав, проте цього позитиву не вистачило для того, щоб торги завершилися в зеленій зоні.

На думку аналітиків, негатив на ринках у першій половині дня 9 грудня був пов'язаний із слабкими статданими щодо Японії, а також з рішенням агентства Moody's знизити рейтинги трьох найбільших французьких банків - Societe Generale, Credit Agricole і BNP Paribas. Проте, уже в другій половині дня настрої інвесторів покращали на тлі рішень саміту ЄС про встановлення вищої бюджетної дисципліни. Також країни ЄС вирішили виділити МВФ 200 млрд. євро для допомоги проблемним країнам єврозони. Окрім цього, підтримку індексам надала статистика зі США, яка засвідчила зниження дефіциту балансу зовнішньої торгівлі, а також ріст індексу споживчої довіри.