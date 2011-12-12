Українські акції на ВФБ у п'ятницю істотно знизилися - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю, 9 грудня, продемонстрували істотне зниження.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, лідерами падіння на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю стали акції агрокомпаній Kernel (-4,3%) і Milkiland (-4,3%). Папери інших компаній агропромислового сектора впали менш значно. Agroton додав 3,3%, Industrial Milk Company - 1,3%, Astarta - 1,2%. Акції виробника акумуляторів WESTA (-3,2%) продовжили знижуватися. Папери вугледобувних компаній Coal Energy і Sadovaya Group просіли на 3,2% і 2,5% відповідно.

Аналітики відзначають, що на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю торги акціями виробника курятини MHP закрилися зниженням котирувань на 3,2%, в той час як папери гірничорудної компанії Ferrexpo піднялися в ціні на 2,4%. Акції нафтогазових компаній продемонстрували змішану динаміку. Котирування Regal Petroleum впали на 1,4%, JKX Oil & Gas зросли всього на 0,3%, ціна акцій Cadogan Petroleum не змінилася.