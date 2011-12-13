Інвестори знову прийшли до негативних висновків щодо європейського саміту - експерт

Інвестори в понеділок, 12 грудня, в черговий раз намагалися переосмислити досягнення європейського саміту і знову прийшли до нерадісних висновків.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він додав, що, «демонструючи меншу волатильність оцінок, до негативних висновків прийшли і рейтингові агентства, попередивши про ймовірне продовження зниження рейтингів європейських країн. Все це в сукупності і призвело до нової хвилі скорочення апетиту до ризику, яка спровокувала зниження фондових індексів США».

У той же час, підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, масштаб розпродажів на американському ринку акцій у понеділок був скромним, і підсумкове зниження індексів не перевищило 1,5%. Учасники торгів не змогли похвалитися високою торгівельною активністю навіть у США, що говорить про холоднокровність великих інвесторів. У свою чергу, більш цікаві рухи спостерігалися на валютному ринку. Зокрема, валютна пара EUR/USD досягла тактичного рівня підтримки, і подальше зниження євро почне викликати побоювання.

На думку аналітика, цікаво, що, незважаючи на очевидно негативний новинний фон і технічну схильність ринків до низхідного руху, фондовим індексам США все ж вдається утримуватися вище мінімальних рівнів попереднього четверга. У певному сенсі вузька консолідація індексів минулого тижня змінилася більш «розгонистим» коридором рухів в межах 1220-1260 пунктів для ф`ючерсів на індекс S & P 500.

Як пояснив П.ІЛЛЯШЕНКО, «звичайно перебування ринків акцій в стані консолідації відображає вичікувальну позицію більшості гравців ринку. Таку інтерпретацію підтверджує і порівняно низька торговельна активність інвесторів. Якщо ми готові прийняти таку точку зору, тоді наступним логічним кроком стане визначення нового інформаційного подразника. На нашу думку, ним стане засідання FOMC на тлі тестування підтримки поблизу рівня 1220 пунктів для ф`ючерсів на індекс S & P 500».

Таким чином, вважає аналітик, хоча у вівторок вранці спостерігається мінімальне зростання ф`ючерсів на американські індекси, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій є, в кращому випадку, нейтральним. Аж до другої половини торговельної сесії в Сполучених Штатах ймовірність зниження вартості ризикових активів є більш високою.