Індекс Української біржі у понеділок значно знизився - експерти

Індекс Української біржі у понеділок, 12 грудня, продемонстрував істотне зниження.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у понеділок впав на 2,2%, при цьому загальний об'єм торгів акціями склав 2,1 млн. доларів. Серед лідерів зниження опинилися акції банків і телекомунікаційної компанії "Укртелеком". "Райффайзен Банк Аваль" втратив 4,6%, "Укрсоцбанк" - 3,3%, "Укртелеком" - 4,2%. Торги паперами "Стиролу" закрилися падінням котирувань на 3,8% після росту у 7,4% за підсумками трьох попередніх торгових сесій.

За інформацією аналітиків, котирування "Мотор Січі" на Українській біржі у понеділок знизилися на 2,8%, тоді як Стахановський вагонобудівний завод втратив 0,5%. Акції "Центренерго" (- 1,4%) також впали в ціні. Папери гірничо-металургійного сектора торгувалися в мінусі. Так, Алчевський меткомбінат втратив 1,5%, Єнакіївський метзавод - 1,4%, "Азовсталь" - 1,3%, Авдєєвський КХЗ - 0,4%. Акції "Укрнафти" просіли на незначні 0,9%.