Саміт ЄС мав сприятливий вплив на фондові індекси - експерти

Результати саміту ЄС, головним рішенням якого стало створення бюджетного союзу, мали сприятливий вплив на фондові індекси.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Проте, за словами аналітиків, незважаючи на в цілому позитивні підсумки зустрічі лідерів країн єврозони, агентство Moody's все ж має намір переглянути рейтинги країн регіону в першому кварталі. Згідно зі звітом Moody's, головною причиною такого рішення стала відсутність яких-небудь домовленостей щодо стабілізації ситуації в Європі в короткостроковій перспективі, що створює ризики посилення кризи. Учора важлива макроекономічна статистика не виходила, тому увага інвесторів була сфокусована на макроекономічній ситуації в Європі.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікують дані щодо індексу споживчих цін у Великобританії, індекс економічних очікувань ZEW у Німеччині, а також дані щодо роздрібних продаж і процентна ставка в США. Окрім цього, сьогодні відбудеться засідання ФРС США.

Як зазначають аналітики, торги на українських фондових ринках у понеділок, 12 грудня, завершилися зі зниженням. Згідно з результатами сесії, індекс Української біржі опустився на 2,2% до 1552,37 пункту, а індекс ПФТС впав на 0,23% до 609,3 пункту. Лідерами зниження серед підприємств індексного кошика стали акції "Райффайзен Банку Аваль" (- 4,58%) і "Укртелекому" (- 4,18%). У той же час дещо краще за ринок завершили торги папери Крюківського вагонобудівного заводу (+0,38%).