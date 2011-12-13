Українські акції на ВФБ у понеділок показали значне зниження - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі у понеділок, 12 грудня, продемонстрували значне зниження.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, у результаті індекс WIGUKR різко впав на 3,1%. Лідерами росту акції на Варшавській фондовій біржі у понеділок були акції виробника акумуляторів WESTA, які додали 4,8% учора. Усі акції агропромислового сектора торгувалися в мінусі. Так, Kernel втратив 5,9%, KSG Agro - 3,2%, Milkiland - 2,2%, Agroton - 1,7%, Industrial Milk Company - 1,3%. Вартість паперів Sadovaya Group знизилася на 0,1%, Coal Energy - не змінилася.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в понеділок Ferrexpo і Regal Petroleum продемонстрували негативну динаміку, нестримно впавши на 7,3% і 7,2% відповідно. Акції виробника яєць Avangard (- 4,0%) також істотно просіли в ціні. Торги паперами MHP закрилися зниженням котирувань на 1,3%.