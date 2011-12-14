Номінальна вартість ОВДП буде визначатись в іноземній валюті – закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Законом передбачено, що номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик може бути визначена в іноземній валюті.

У законі зазначено, що продаж облігацій внутрішніх державних позик здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України – у валюті запозичення.