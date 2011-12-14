Fitch присвоїло Дніпропетровській області рейтинги «B», прогноз «Стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло рейтинги Дніпропетровській області: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B», короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA (ukr)». Прогноз за довгостроковими рейтингами - "Стабільний".

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинги відображають сильну економіку регіону, гарне виконання бюджету і нульовий прямий ризик (прямий борг плюс інша заборгованість за класифікацією Fitch). Також рейтинги приймають до уваги сильну залежність регіонального бюджету від рішень центрального уряду і в цілому інституційне середовище в країні. Рейтинги Дніпропетровської області стримуються суверенними рейтингами України («B»/прогноз «Стабільний»), що відображає сильну інтеграцію регіонального бюджету в бюджетну систему країни.

Fitch відзначає, що сприятливим фактором для рейтингів Дніпропетровської області стало б підвищення суверенних рейтингів у поєднанні з прийнятним виконанням бюджету. І, навпаки, у разі несприятливих змін інституційного середовища для українських регіонів, які негативно позначилися б на виконанні бюджету Дніпропетровської області та призвели б до суттєвого погіршення позиції боргу, це надало б тиск на рейтинги у бік зниження.

Також зазначається, що регіон має сильну економіку, тут виробляється 10,2% від агрегованого валового регіонального продукту («ВРП») країни. В області проживає 7,3% населення України. Показник ВРП на душу населення в області на 40% перевищував середній рівень у країні в 2009 р. Промисловий сектор Дніпропетровської області орієнтований на експорт, і в ньому домінують металургійна і гірничодобувна промисловість. Це означає, що економіка регіону піддається ризикам, пов`язаним з коливаннями цін та попиту на сировинні товари на внутрішньому і міжнародному ринках.

Fitch очікує, що операційна маржа Дніпропетровської області трохи погіршиться, але залишиться на прийнятному рівні: близько 8% в 2011-2013 рр. У 2006-2010 рр. бюджет регіону мав стабільні показники з рівнем операційної маржі в середньому 11%. Хороші показники підтримуються стабільною базою оподаткування, тому що податок на доходи фізичних осіб - одне з основних джерел податкових надходжень і мало чутливий до економічних циклів. Бюджет, як правило, є збалансованим, тому що область може використовувати лише грошові кошти попередніх років для покриття дефіциту, якщо він виникає.