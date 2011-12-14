Fitch присвоїло облігаціям Харкова на 99,5 млн. грн. очікуваний рейтинг «B (exp)»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло майбутньому випуску внутрішніх облігацій Харкова на 99,5 млн. грн. з погашенням 8 грудня 2014 очікуваний довгостроковий рейтинг у національній валюті «B (exp)» та очікуваний довгостроковий рейтинг за національною шкалою «AA-(ukr) (exp)».

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на сьогодні Харків має такі рейтинги: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B» зі «Стабільним» прогнозом, короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B» і довгостроковий рейтинг за національною шкалою «AA-(ukr)» зі «Стабільним» прогнозом.

Також повідомляється, що облігації мають 12 квартальних процентних платежів з фіксованою процентною ставкою в 15%. Надходження від емісії будуть використані для фінансування капітальних витрат, пов`язаних з проведенням в місті футбольного чемпіонату Євро-2012.

Фінальні рейтинги будуть присвоєні після отримання остаточної документації щодо емісії, яка повинна відповідати отриманій раніше інформації.