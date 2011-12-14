Сьогодні інвестори будуть відігравати результати засідання ФРС США - експерти

Інвестори сьогодні, 14 грудня, будуть відігравати результати засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, серед статистики, здатної вплинути на перебіг торгів у середу, варто відзначити дані з промислового виробництва, які вийдуть в єврозоні, а також дані щодо експортних та імпортних цін зі США.

Як підкреслюють аналітики, позитив на фондових майданчиках Європи і США у вівторок, 13 грудня, був пов`язаний з очікуваннями результатів засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США. Крім цього успішні аукціони з розміщення держоблігацій Іспанії, а також Європейського стабілізаційного фонду відбилися в зростанні світових індексів. Під час аукціону Мінфін Іспанії залучив набагато більше коштів, ніж очікувалося, а прибутковість їхнього розміщення знизилася.

Аналітики також відзначають, що статистика, що вийшла у вівторок, була неоднозначною. З одного боку, дані з Німеччини, де індекс економічних очікувань зріс в грудні з -55,2 до -53,8 пункту, тоді як прогнозувалося зниження до -55.8 пункту, потішили інвесторів. У той же час, стримуючий вплив на індекси зробила статистика з роздрібних продажів з США, які зросли менше, ніж очікувалося. Також негативного забарвлення настроям інвесторів додала заява рейтингового агентства Fitch про можливості зниження рейтингів країн єврозони. Раніше агентства Moody`s і Standard & Poor `s повідомили про намір поставити на перегляд рейтинги 15 країн ЄС.