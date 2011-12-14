Експерт: більшість фондових індексів продовжують дивитися вниз

З технічної точки зору, в короткостроковому періоді більшість фондових індексів продовжують дивитися вниз, але буквально кожний з можливих рівнів підтримки може стати перешкодою на шляху продавців.

Так у коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на фондових біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, ринкам акцій у вівторок, 14 грудня, вдалося зламати негативну тенденцію ще в першій половині дня. Проте, масштаб зростання індексу S & P 500 ні на відкритті торгової сесії, ні безпосередньо перед оголошенням результатів засідання FOMC не був достатнім для того, аби перекрити негативні результати понеділка. В результаті, як тільки стало відомо про відсутність позитивних сюрпризів від Федерального резерву, пішли продажі.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, з позитивної сторони можна відзначити те, що обсяг торгів акціями на фондовій біржі Нью-Йорка знову був невисоким (700 млн. акцій проти декількох мільярдів - звичайно), а число акцій, що завершили сесію зниженням, перевищувала кількість акцій, закрилися зростанням, всього в 2,5 рази (в дні сильних розпродажів перевищення становить від 3 до 4 разів). Також індексу S & P 500 вдалося утриматися вище рівня 1220 пунктів.

За інформацією аналітика, після нетривалого зниження під час азіатської торговельної сесії вище рівня в 1220 пунктів вдається утримуватися і ф`ючерсам на індекс S & P 500 сьогодні вранці. Однак відсутність чітких ознак зростання апетиту до ризику робить зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій помірно негативним.