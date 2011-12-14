Активність на українському фондовому ринку до кінця року буде слабкою - експерти

13:47, 14 грудня 2011
Фондовий ринок
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Активність на українському фондовому ринку до кінця поточного року буде слабкою, а напрямок руху задаватиметься зовнішнім новинним потоком.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, за словами аналітиків, український фондовий ринок протягом останнього тижня виявився недостатньо сильним, щоб протистояти зовнішнім негативним новинним потокам. Індекс Української біржі в п`ятницю, 9 грудня, закрився на позначці 1587,21 пункту, втративши за тиждень 1,2%. Денні обсяги торгів продовжували знижуватися протягом тижня. Це свідчить про те, що більшість учасників виводять ресурси з фондового ринку і шукають інші більш дохідні варіанти для їх розміщення.

Як повідомляють аналітики, світовим ринкам минулого тижня було складно утримати рівні котирувань, які були досягнуті в перших числах грудня. У четвер, 8 грудня, індекси основних торговельних майданчиків обвалилися, негативно сприйнявши новини з Європи. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ не запропонувала швидких шляхів виходу з кризи, а голова Європейського центробанку Маріо ДРАГІ відмовився від збільшення викупу проблемних облігацій.

Аналітики відзначають, що в п`ятницю, 9 грудня, ринки пожвавилися і частково відіграли падіння попереднього дня за результатами першого дня саміту Євросоюзу в Брюсселі, який завершився прийняттям угод про створення бюджетного пакту і про надання 200 млрд. євро МВФ для підтримки єдиної європейської валюти. Ринки також позитивно оцінили відмову європейських лідерів від вимоги залучення приватних інвесторів до витрат на порятунок проблемних країн єврозони.

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