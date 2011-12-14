Український фондовий ринок у вівторок показав незначне зниження - експерти

Український фондовий ринок у вівторок, 13 грудня, продемонстрував незначне зниження котирувань.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, падіння котирувань "Укрнафти" (- 6,4%) у вівторок мало найбільший тиск на індекс Української біржі. Серед інших лідерів зниження мали "Стирол" (- 2,5%) і акції машинобудівного сектора. Стахановський ВБЗ втратив 2,2%, "Мотор Січ" - 1,2%.

Як зазначають аналітики, папери Єнакіївського метзаводу на Українській біржі у вівторок просіли на 1,4%, а за підсумками шести торгових сесій - на 7,9%. Усі інші акції гірничо-металургійного сектора продемонстрували позитивну динаміку. Авдєєвський КХЗ додав 7%, "Азовсталь" - 0,5%, Алчевський меткомбінат - 0,2%.

За інформацією аналітиків, котирування "Райффайзен банку Аваль" і "Укрсоцбанку" на Українській біржі у вівторок виросли на незначні 0,9% і 0,5% відповідно. Акції "Укртелекому" додали 0,7%. Вартість паперів "Центренерго" (+0,1%) практично не змінилася.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 13 грудня, впав на 0,81% - до 604,36 пункту. Загальний об'єм торгів на ПФТС склав 37 млн. 773 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,33% - до 1547,23 пункту. Загальний об'єм торгів склав 187 млн. 35 тис. грн., з них на терміновому ринку - 138 млн. 700 тис. грн.