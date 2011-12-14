Акції українських агрокомпаній на ВФБ у вівторок торгувалися різнонаправлено - експерти

Акції українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі у вівторок, 13 грудня, торгувалися різнонаправлено.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі у вівторок індекс українських акцій WIGUKR виріс всього на 0,5%. Папери виробника акумуляторів WESTA подорожчали на вражаючі 5,6%. Котирування Industrial Milk Company знизилися на 5,1%, Milkiland - на 2,7%, Astarta - на 1,8%. У той же час акції KSG Agro додали 3,0%, Kernel - 1,2%, Agroton - 0,2%. Торги паперами Coal Energy закрилися ростом котирувань на 3,5%, тоді як акції Sadovaya Group опустилися в ціні на 0,5%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок акції гірничорудної компанії Ferrexpo (+1,6%) торгувалися в плюсі. Папери JKX Oil & Gas втратили 2,5% за день, Cadogan Petroleum виросли на 0,4%, тоді як вартість акцій Regal Petroleum не змінилася.