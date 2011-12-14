Фондові ринки в середу зазнали відчутних втрат - експерт

Фондові ринки в середу, 14 грудня, зазнали відчутних втрат, і не виключено, що у четвер вранці продавці візьмуть перепочинок.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна ЛАВРИК.

Вона очікує нейтрального відкриття торгів на Українській біржі в четвер, проте в будь-якому випадку все буде залежати від ситуації на світових фондових майданчиках. Крім цього, четвер буде багатий на зарубіжну макростатистику, серед якої найбільш важливими є дані з ділової активності в європейських країнах, зайнятість у єврозоні, промвиробництво в США і традиційна статистика з американського ринку праці.

За словами Я. ЛАВРИК, торги на Українській біржі в середу проходили під «знаком продажів» на тлі неспокійної ситуації в Європі та результатів засідання ФРС США, що розчарували гравців. До відкриття вітчизняних ринків акцій сформувався помірно-негативний зовнішній фон, що стало причиною упевненого зниження зведеного біржового індикатора на початку сесії.

Як підкреслила аналітик, «гравці на зовнішніх майданчиках негативно відреагували на бездіяльність Федерального резерву, який у черговий раз не дав ані найменшого натяку на старт QE3. Небажання регулятора йти назустріч інвесторам і фінансовим ринкам активізувало продажі на світових фондових майданчиках».

Я. ЛАВРИК зазначила, що день не вирізнявся оптимізмом. Промвиробництво в єврозоні зненацька впало на 0,1% у жовтні, в той час як експерти не прогнозували зміни показника. Результати розміщення італійських облігацій показали зростання дохідності паперів до рекордних з 1997 року 6,47%. Не додав позитиву на ринки й виступ Ангели МЕРКЕЛЬ. Канцлер Німеччини знову виступила проти випуску єдиних європейських облігацій, заявивши, що дані бонди не є «рятівним заходом».

Аналітик також повідомила, що тиск на фондові індекси у всьому світі продовжує подавати ситуація на валютному ринку, а точніше в парі євро/долар, і спадна динаміка цін на нафту. Дії ЄЦБ і спроби інвесторів знайти захисні активи вкрай негативно відбиваються на котируваннях єдиної європейської валюти: 14 грудня євро опустився нижче позначки 1,30 проти долара США і продовжує рухатися вниз до важливого рівня в 1,2860 (мінімум з січня 2011 року). Причиною зниження цін на нафту, крім зміцнення долара США, стало рішення ОПЕК підвищити квоту видобутку з 24,845 до 30 млн. барелів на добу.

На думку Я. ЛАВРИК, зовнішній негатив змушує учасників вітчизняних торгів виходити з паперів. У середу за підсумками дня індекс Української біржі опустився нижче за позначки в 1500 пунктів, що є мінімумом за 3 тижні. Всі папери індексного кошика завершили день на негативній території. При цьому більшість акцій втратили близько 3-4%. В аутсайдерах торгів закріпилися папери Єнакіївського метзаводу (-6,15%) і «Укрнафти» (-6,86%). Динаміку кращу за ринок продемонстрували акції «Укрсоцбанку» (-1,88%), «Укртелекому» (-2,00%), «Азовсталі» (-2,02%), «Мотор Січі» (-2,60%) та Крюковського ВСЗ (-2,48%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 14 грудня, знизився на 2,17% - до 591,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 18 млн. 761 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 3,23% - до 1497,31 пункту. Загальний обсяг торгів склав 265 млн. 313 тис. грн., із них на терміновому ринку - 177 млн. 567 тис. грн.