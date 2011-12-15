ФДМУ відібрав оцінювача для 45,103% акцій "Західенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив конкурс з відбору оцінювача 45,103% держпакету акцій ВАТ "Західенерго" і визнав його переможцем ТОВ "Об'єднане підприємство з оцінки і експертизи спеціальних об'єктів та інвестицій" - Україна "(м. Київ)

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Всього в конкурсі взяло участь 5 компаній-оцінювачів.

Як повідомляв УНІАН, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакети акцій "Західенерго" єдиний учасник конкурсу - DТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни.

Як зазначив представник Фонду державного майна України, в ході торгів, оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінки.

Нагадаємо, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційний конкурс з "Західенерго" відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" склала 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла всього одна заявка - від компанії DТЕК Holdings Ltd.