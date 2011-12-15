На фондових майданчиках Європи та США у середу переважали негативні настрої - експерти

На фондових майданчиках Європи і США у середу, 14 грудня, панували негативні настрої, пов'язані з тривожними сигналами, що надходять з Європи, а також з результатами засідання ФРС США, де не було прийнято жодних заходів зі стимулювання економіки країни.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, базова процентна ставка була залишена ФРС США без змін на рекордно низькому рівні - 0,0-0,25%. Також приводом для зниження індексів стала заява Ангели МЕРКЕЛЬ стосовно того, що легких і швидких шляхів виходу з кризи не існує і що сума в 500 млрд. євро є остаточною для стабілізаційного фонду і збільшенню не підлягає. Дві ці новини кардинально поміняли хід американської торгової сесії і стали основою для розпродажів на європейських торгових майданчиках.

За словами аналітиків, негативний вплив на фондові індекси в середу чинила і статистика, що вийшла у США, про імпортні ціни. Так, імпортні ціни збільшилися на 0,7%, тоді як очікувалося підвищення імпортних цін на 1%.

Аналітики повідомляють, що сьогодні інвестори пильно стежитимуть за розвитком подій на боргових ринках Європи, де прибутковості держоблігацій знову почали рости, а також за станом ринку праці США. Будуть цікаві дані про споживчі ціни і ділову активність в єврозоні, а також про роздрібні продажі у Великобританії.