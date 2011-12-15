Результати торгової сесії середи сильно вдарили по настроях інвесторів - експерт

Результати торгової сесії середи, 14 грудня, сильно ударили по настроях учасників ринку акцій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, "незважаючи на помірний масштаб зниження фондових індексів США, низький об'єм торгів і здатність акцій банківського сектора закритися на позитивній території, сильні розпродажі на сировинному ринку налаштовують інвесторів на негативний лад. З позитивного боку, незважаючи на хаос і паніку на окремих ринках, ринок акцій залишається досить технічним, отже, зручним для активних трейдерів". Так, у ході вчорашньої торгової сесії ринок показово відпрацював рівень 1220 для ф'ючерсів на індекс S&P 500. Сьогодні таким рівнем є 1200 пунктів.

Як вважає П. ІЛЬЯШЕНКО, учасникам ринку, які орієнтовані на горизонт від 1-2 кварталів, слід ставитися до зниження вартості ризикових активів як до нормальної корекції. У той же час, продовження зниження ринків акцій на малому об'ємі рано чи пізно може викликати ланцюгову реакцію і прискорення зниження ринків. У разі такого розвитку подій гравцям слід означити цілі для відкриття захисних позицій на терміновому ринку.

За словами аналітика, у цілому після досягнення нових рівнів підтримки ф'ючерсами на індекс S&P 500 динаміка ризикових активів поступово стабілізується. Проте зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався негативний за рахунок розпродажів на сировинному ринку напередодні.