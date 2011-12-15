Український фондовий ринок у середу продемонстрував суттєве падіння - експерти

Український фондовий ринок у середу, 14 грудня, продемонстрував істотне падіння котирувань.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, лідерами зниження на Українській біржі в середу були акції "Укрнафти" (- 6,9%). Падіння котирувань емітентів гірничо-металургійного сектора також зіграло значну роль у зниженні індексу. Єнакіївський метзавод втратив 6,2%, Авдєєвський КХЗ - 4,2%, Алчевський меткомбінат - 3,6%, "Азовсталь" - 2,0%.

Аналітики зазначають, що папери "Стиролу" (- 5,3%), Стахановського вагонобудівного заводу (- 4,5%) і "Центренерго" (- 3,8%) на Українській біржі в середу істотно впали в ціні. Акції "Райффайзен банку Аваль" і "Укрсоцбанку" просіли на 4,1% і 1,9% відповідно. Акції "Мотор Січі" (- 2,6%) і "Укртелекому" (- 2,0%) також торгувалися в мінусі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 14 грудня, знизився на 2,17% - до 591,23 пункту. Загальний об'єм торгів склав 18 млн. 761 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 3,23% - до 1497,31 пункту. Загальний об'єм торгів склав 265 млн. 313 тис. грн., з них на терміновому ринку - 177 млн. 567 тис. грн.