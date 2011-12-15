Дві компанії цікавляться купівлею держпакету «Закарпаттяобленерго»

Дві компанії вже звернулися до Фонду державного майна України (ФДМУ) з проханням про укладення договору про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 50% держпакету акцій "Закарпаттяобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова відомства Олександр РЯБЧЕНКО.

«Дві компанії поки що звернулися за документами щодо «Закарпаттяобленерго», - сказав голова ФДМ, не уточнивши інших подробиць.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада ФДМ виставив на продаж 50% державного пакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакету акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належать VS Energy International N.V. (Нідерланди).