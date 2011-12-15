ФДМУ прогнозує завершення оцінки держпакету "Західенерго" до середини січня

Фонд державного майна України (ФДМУ) прогнозує завершення оцінки 45,103% держпакету акцій ПАТ "Західенерго" до середини січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів глава відомства Олександр РЯБЧЕНКО.

«У середині січня у нас буде оцінка. Якщо покупець погодиться з ціною, підпишемо контракт», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ відібрав оцінювачем держпакету акцій «Західенерго» ТОВ "Об`єднане підприємство за оцінкою і експертизою спеціальних об`єктів і інвестицій" - Україна" (м. Київ).

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій «Західенерго» єдиний учасник конкурсу - DТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більш за початкову ціну.

Як відзначив представник Фонду державного майна України під час торгів, оскільки у торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати даний пакет за ціною оцінки.

ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс по «Західенерго» відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії DТЕК Holdings Ltd.