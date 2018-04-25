Обвал ринків: зараз не до золота?

На світовому ринку ціни на золото стрімко знижуються. Подолавши психологічну позначку 1600 доларів за тройську унцію, вони за місяць впали на 10% - до 1580 доларів. (близько 408 грн. за 1 грам). У порівнянні з вереснем, вартість цього дорогоцінного металу опустилася на 16%, хоча проти початку року фіксується дохід на рівні 14%.

Нічого дивного в цій ситуації немає. Інвестиції в золото - спекулятивні, тому ніхто не застрахований від збитків. Для різких коливань цін є маса факторів і вони мають глобальний характер. Вже сьогодні експерти прогнозують незабаром ціну золота 1300 доларів за тройську унцію (близько 335 грн. за 1 грам), але при цьому висловлюють думку, що дане падіння змінить різкий підйом до 1850 доларів. Але це - середньострокова перспектива, яка може реалізуватися вже наступного року, а може і через два-три роки. Дуже складно передбачити перспективу вартості золота, поки не буде чітко зрозумілий вектор динаміки цін на початку 2012-го.

Рекордне зростання цін на золото було зафіксоване в 2010 році - 30%. Загалом, золото дорожчає протягом 10 років - найтриваліший період часу з 1920 року. Цьому явищу дуже підіграла криза, яка зробила золото для інвесторів надійною альтернативою цінних паперів та валют. Але попереду - тільки падіння...

Зниження цін на золото збігається із здешевленням інших товарів на ринку. Тільки за 14 грудня ц.р. сировинний індекс S & P GSCI, який оцінює динаміку цін на біржові товари, впав на 4%. В результаті, S & P GSCI за підсумками 2011 року став негативним -4,7%, хоча до цього він фіксував позитивне зростання. Згідно з розшифровкою індексу, зниження цін було зафіксовано фактично на всі біржові товари на провідних світових ринках: на нафту, природний газ, сировину неенергетичного характеру (руда та інші корисні копалини). Майже на 4% подешевшали промислові метали. Загалом, здешевлення за цією групою товарів склало 25,3%. Впали ціни і на пшеницю - з початку року на 41,3%. Тобто, зниження цін масове.

Причина - динаміка курсу євро/долар. Після того, як європейська валюта опустилася до позначки нижче 1,3 дол., «зелені» інвестиції й активи стали дорожчати. Врахувавши цю тенденцію, інвестори почали активно розпродавати золото, переключившись на валюту та цінні папери США. Останні дозволяють не тільки отримати гарантований дохід, а й прибуток від різниці курсу. І хоча експерти стверджують, що це - чергова гра спекулянтів, але ажіотаж зробив свою справу.

Як це може позначитися на Україні?

Якщо падіння цін на золото на світовому ринку збережеться, то це вкрай негативно позначиться на популярності золотих інвестиційних монет, а тим більше золотих сертифікатів, які просуває Нацбанк. Купити їх ризикнуть далеко не всі, при цьому вони в принципі більше орієнтовані на фахівця.

Що ж до здешевлення основної групи товарів на світових ринках, то варто очікувати посилення проблеми дефіциту зовнішньої торгівлі України. Якщо в поточному році він прогнозується на рівні 10 млрд. дол., то з урахуванням зовнішніх факторів може досягти 15-17 млрд. дол. А це несе ризик для вітчизняного валютного ринку в плані стабільності курсу гривні.

Крім того, не варто забувати, що зміцнення долара означає зміцнення гривні щодо євро. В результаті, для вітчизняних експортерів ринок єврозони стане менш вигідним, але імпорт з ЄС набуде статусу суперефективного. Таким чином, в 2012 році Україна може отримати додаткову до «газової» проблему - залежність ще й від європейських товарів.

У цій ситуації дуже важливо для влади правильно оцінити можливості української економіки і виділити чіткі цілі, щоб не довелося в середині 2012 року заявляти - ми це не помітили, або пішли не тим шляхом.

Аліса Швігар, експерт Українського аналітичного центру (для УНІАН)