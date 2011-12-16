Експерт: економічні дані зі США у четвер допомогли фондовим ринкам

Учасники фондового ринку в ході торгової сесії четверга, 15 грудня, знайшли розраду в економічних даних зі Сполучених Штатів Америки.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, "попри те, що увага медіа в четвер була прикута до порівняно малозначного індикатора - щотижневих даних про допомогу з безробіття, також були опубліковані і важливі позитивні дані". Так, індекс ділових настроїв в регіоні Філадельфія виявився кращий за очікування.

Як вважає аналітик, "це говорить про те, що ймовірність поліпшення настроїв менеджерів компаній за підсумками місяця росте і економіка США знову має шанси принести позитивний сюрприз. Щоб тримати руку на пульсі цієї теми, гравцям треба стежити за публікаціями регіональних індексів PMI".

Проте, повідомив П. ІЛЬЯШЕНКО, за підсумками торгової сесії в четвер технічні чинники виявилися сильніші. Ф'ючерси на індекс S&P 500 відштовхнулися від підтримки на рівні 1200 пунктів, але не змогли прорватися вище за опір на рівні 1220 пунктів, незважаючи на усі позитивні події. У результаті фондові індекси завершили день швидше в нулі, розгубивши велику частину завоювань.