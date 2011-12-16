Погіршення прогнозу щодо рейтингу України негативно вплинуло на інвесторів - експерти

Погіршення прогнозу щодо довгострокового суверенного рейтингу України в четвер, 15 грудня, негативно позначилося на настроях інвесторів вітчизняного ринку акцій.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

У той же час, повідомляють аналітики, новини, які надходять з-за кордону, у четвер мали різноспрямований характер. Так, у першій половині дня погані дані прийшли з Японії і Китаю. Японський індекс Танкан, який показує рівень оптимізму великих японських виробників, показав сильне зниження в четвертому кварталі. Індекс ділової активності у промисловості Китаю виріс в грудні з 47,7 до 49 пунктів, але це значення все ще залишається нижче від позначкий у 50 пунктів, що говорить про скорочення виробництва. Аналогічні індекси по єврозоні і Німеччині перевершили очікування аналітиків, але їх значення також не перевищили 50 пунктів.

За словами аналітиків, у другій половині дня в четвер настрої на світових фондових майданчиках покращали на фоні статданих зі США, які засвідчили зниження первинних звернень по допомогу з безробіття і ріст індексу виробничої активності ФРС Філадельфії. Окрім цього, іспанському Мінфіну вдалося в ході аукціону з продажу держоблігацій залучити значно більше коштів, ніж планувалося, що стало додатковим позитивним сигналом для ринків.

Аналітики зазначають, що торги на українських фондових ринках в четвер завершилися падінням. Лідерами зниження серед підприємств індексного кошику Української біржі стали акції "Укрнафти" (- 4,75%) і "Укртелекому" (- 3,81%). У той же час, краще за ринок завершили торги папери Єнакіївського металургійного заводу (+6,06%) і Алчевського металургійного комбінату (+1,99%).

На думку аналітиків, сьогодні серед статистики варто звернути увагу на дані щодо торгового балансу єврозони, а також на індекс споживчих цін зі США.

Нагадаємо, 15 грудня міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз рейтингу зобов'язань України на рівні В2 в національній і іноземній валютах зі стабільного на негативний.

У повідомленні сказано, що головними причинами для зниження прогнозу рейтингу стало: збільшення ризиків у зв'язку з відсутністю прогресу в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом; ризики зниження економічного розвитку в умовах послаблення світової економіки; політичні ризики, пов'язані з парламентськими виборами, проведення яких заплановане на 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 15 грудня, впав на 2,43% - до 576,83 пункту. Загальний об'єм торгів склав 542 млн. 867 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,56% - до 1473,93 пункту. Загальний об'єм торгів склав 233 млн. 572 тис. грн., з них на терміновому ринку - 137 млн. 954 тис. грн.