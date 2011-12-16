Український фондовий ринок сьогодні закрився різноспрямовано

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 16 грудня, знизився на 1,07% - до 570,66 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 21 млн. 496 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 0,53% - до 1481,79 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 136 млн. 442 тис. грн., з них на терміновому ринку - 70 млн. 694 тис. грн.