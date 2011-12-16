Ситуація на фондових ринках сьогодні стабілізувалася - експерт

Торги на вітчизняному ринку акцій сьогодні мали досить спокійний характер, ситуація на світових фондових майданчиках на кінець поточного тижня стабілізувалася.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, на сировинних і валютних ринках також спостерігається відновлення після істотного зниження напередодні. Окрім того, на борговому ринку Європи спостерігається деяке заспокоєння. Дохідності італійських облігацій активно знижуються після успішного аукціону з розміщення іспанських облігацій.

Як повідомила аналітик, активність учасників торгів досить низька. Сьогодні обсяг торгів на ринку заявок склав усього 18,2 млн. грн., на терміновому ринку - 45,5 млн. грн., що в два рази нижче середньоденного обороту в поточному місяці. За підсумками торгової сесії п`ятниці, 16 грудня, індекс UX виріс на 0,53% до 1481,79 пункту.