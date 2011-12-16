Мінфін залучив до бюджету 207,11 млн. грн. від продажу ОВДП, номінованих у валюті

Міністерство фінансів України від продажу 16 грудня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, залучило до державного бюджету 207,11 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 12 грудня 2012 року і дохідністю 9,3% річних.

Крім того, на сьогоднішньому аукціоні були розміщені індексовані ОВДП з датою погашення 16 січня 2013 року, дохідністю 8,75%, на суму 102,6 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширило перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять роки) облігаціями з вартістю, що індексується, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності постанова Кабміну від 12.12.2011 р. № 1280 «Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 р. № 80».

Відповідно до цієї постанови Міністерство фінансів України дістало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.