Смерть Кім Чен Іра викликала побоювання в азійських політиків та інвесторів - експерт

Смерть незмінного північнокорейського лідера Кім Чен Іра викликала побоювання у регіональних азіатських політиків від Південної Кореї до Японії і негативно позначилася на динаміці ризикових активів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

На його думку, "незважаючи на деяку абсурдність реакції гравців на новині з Північної Кореї, українським учасникам ринку слід з обережністю ставитися до уранішньої динаміки індексів. Незалежно від характеру інформаційного фону, зниження американських індексів нижче поточної підтримки може стати причиною початку розпродажів за інерцією" - вважає аналітик. Він додав, що надала песимізму також і публікація даних про зниження цін на нерухомість в Китаї.

За словами П. ІЛЬЯШЕНКА, "після того, як ринкам акцій у четвер і п'ятницю не вдалося змінити низхідний напрям на висхідний, новий тиждень починається так само, як і попередній". Так, ф'ючерси на індекс S&P 500 після нетривалого росту на початку азійської торгової сесії спрямувалися вниз і готуються до тестування свіжих мінімумів - рівня 1200 пунктів.

Як зазначає П. ІЛЬЯШЕНКО, у результаті активним інвесторам слід відповісти на питання: "Який рівень підтримки вважати критичним орієнтиром для відкриття захисних позицій"? З одного боку, найбільш очевидна відповідь - рівень 1200 пунктів. З іншого боку надійнішим орієнтиром стане рівень 1150 пунктів.

На думку аналітика, також слід визначитися з індикатором, який зможе підтвердити подолання або ж відскік від рівня підтримки. У ряді останніх випадків таким індикатором виступала динаміка ф'ючерсів на мідь. Цей випадок не є виключенням. Водночас, для більшої точності до міксу основних індикаторів слід додати валютну пару EUR/USD.