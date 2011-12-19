Експерти: головна проблема на фондовому ринку - незахищеність прав власності інвестора

Експерти називають головною перешкодою для розвитку фондового ринку в Україні незахищеність прав власності інвестора.

Таку думку вони висловили у рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна "Фондовий ринок України".

Директор компанії "Український фондовий центр" Олег ШИПАНЮК вважає, що інвестиції у вигляді IPO, як це роблять на Лондонській або Варшавській фондовій біржі, наші підприємства на нашому внутрішньому ринку залучити не можуть.

"Купувати зараз якісь українські акції іноземні інвестори однозначно не будуть, а внутрішній ринок з залучення капіталу у бізнес просто практично відсутній", - сказав він.

На думку експерта, сьогодні іноземні інвестори якщо і інвестуватимуть в українську економіку, то тільки у вигляді прямих інвестицій - через більшу захищеність. "Коли ти купуєш повністю підприємство, ти якось його контролюєш, а коли ти залишаєшся міноритарієм, твої права можуть бути дуже легко порушені, у тому числі і через чинне українське законодавство, яке більшою мірою захищає акціонерів-мажоритаріїв", - зазначив О. ШИПАНЮК.

На думку експерта, ця тенденція не зміниться впродовж найближчого року. "По-перше, мені здається, бажання інвестувати в Україну зменшилося, дуже багато збитків у багатьох позиціях. Усі IPO, які були здійснені українськими підприємствами, мали один підсумок - в основному після розміщення акції нестримно падали. Повинна помінятися світова кон'юнктура фінансових ринків. Тоді, якщо вона буде сприятливіша, гроші знову підуть на Україну. Але у світлі тих проблем, які зараз є на європейських майданчиках, а саме боргових проблем в Європі, я не думаю, що вони вирішаться дуже швидко і навряд чи матимуть позитивний ефект для України. Вони займатимуться собою, для України нічого позитивного в цьому немає", - вважає він.

При цьому О. ШИПАНЮК вважає, що відновлення тісніших економічних відносин з Росією сприятливо вплине на економіку України в цілому, але не на український фондовий ринок. "Для фондового ринку нічого не змітиться. Фондовий ринок вимагає нових інструментів, він вимагає, щоб на ринку з'являлися якісь нові емітенти, нові папери. Я не думаю, що це станеться найближчим часом. Це така робота, яка повинна робитися усіма учасниками ринку і комісією з цінних паперів, - на державному рівні. Тоді буде щось можливе. Але впродовж року нічого не зміниться у кращий бік", - сказав він. Експерт також звернув увагу на те, що, по суті, на ринку України відсутній внутрішній інвестор. "З часом, якщо вже матиме місце пенсійна реформа, вона сама підстібатиме до того, що з'являтимуться нові інструменти, виходитимуть (на фондовий ринок - УНІАН) нові підприємства. Адже у нас, по суті, немає внутрішнього інвестора на ринку. Фондовий ринок в усіх цивілізованих країнах складається з внутрішніх інвесторів - це пенсійні фонди і фонди взаємного інвестування. У нас недержавні пенсійні фонди як такі, звичайно, є, але об'єм коштів і активів у них в управлінні - це нікчемний об'єм. Тому і немає фондового ринку. А хто повинен вкладати в акції? Пенсійні фонди, інвестиційні фонди. Пенсійна реформа у нас ще тільки в зародковому стані, пенсійна реформа ще не набула чинності. Я так розумію, що це буде нескоро, 2014-2015 рік за оптимістичним сценарієм", - вважає експерт.

Начальник інвестиційно-банківського департаменту Vertex United Андрій СМОЛІН у свою чергу вважає, що сьогодні великим компаніям нічого не заважає виходити на фондовий ринок. "Тому що ми досить успішно давно йдемо уторованою стежкою розміщення наших активів у Варшаві, Франкфурті, Лондоні. Найцікавіше те, що можна було поміняти, - інвестиції в компанії середньої капіталізації", - вважає він.

"Грубо кажучи, чому компанія з виручкою 300-500 млн. гривень, яка якраз є на стадії росту, не може залучити собі фінансування в капітал? Для неї відкрито тільки боргове фінансування. У цьому є деяка проблема. Для порівняння, такий же конкурент в Польщі або в іншій східноєвропейській країні, маючи такий об'єм, може спокійно залучати гроші в акції. Тут проблема в двох площинах - у політичній і економічній. У економічній площині це нестабільність гривні: як тільки настає якась видима стабілізація курсу гривні, інвестиції в Україну зростають відразу в геометричній прогресії. Ну а для того, щоб була ця стабільність, потрібні хороші цифри платіжного балансу у нашій макроекономіці і зрозумілий прогнозований уряд. Наскільки я можу оцінити, поточними методами управління державою приватний капітал дуже був розчарований", - сказав експерт.

На думку віце-президента Gorshenin Group Олексія ЛЕЩЕНКА, головною перешкодою для розвитку фондового ринку в Україні є незахищеність прав власності інвестора. Про це він повідомив під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу".

"Інститут Горшеніна провів експертне опитування учасників фондового ринку. Головною проблемою для розвитку ринку вони назвали незахищеність прав інвесторів. Також багато експертів вказували на недосконале валютне регулювання", - сказав експерт. Він зазначив, що український фондовий ринок відірваний від реального життя, у нього невелика місткість і глибина, він неліквідний і не розвинений технічно. Тому компанії вважають за краще залучати фінансування за кордоном, де отримують у 3-5 разів вищу оцінку вартості акцій. Чи через банківську систему, де не потрібно такий високий рівень розкриття інформації. "Фондовий ринок вимагає прозорості. Але публічність в Україні - це ризик заходу в компанію недобросовісних учасників, що може призвести до рейдерського захоплення підприємства" - зробив висновок експерт.