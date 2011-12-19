Дослідження: основний негатив для фондового ринку - криза ліквідності

Найбільшим негативом для українського фондового ринку сьогодні є криза ліквідності.

Як повідомив сьогодні під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу" віце-президент Gorshenin Group Олексій ЛЕЩЕНКО, такі результати проведеного Інститутом Горшеніна опитування фондовиків.

Згідно з отриманими результатами, саме загострення кризи ліквідності, а також девальваційні очікування, на думку фондовиків, є найбільш негативними тенденціями, які домінують сьогодні на ринку. Саме ці чинники, на думку учасників опитування (43% і 24% респондентів відповідно), задають настрої на ринку цінних паперів.

До негативно діючих на фондовому ринку суб'єкти також віднесли такі чинники як зменшення кількості активних клієнтів на ринку, ріст волатильності ринку і зниження індексу українських бірж. До негативних тенденцій учасники ринку також віднесли проблемні питання, що стосуються зменшення об'ємів операцій з ліквідними акціями, зменшення кількості акцій, які є у вільному обігу.

Серед головних причин виникнення тенденцій, які сьогодні існують на ринку, профучастники і незалежні експерти вказали, у першу чергу, зовнішні чинники - кризові явища в Євросоюзі і світі, відтік капіталу з фондового ринку. Серед внутрішніх чинників фондовики вказали зниження конкуренції в економіці, централізацію ресурсів, неотримання Україною кредитів Міжнародного валютного фонду і підвищення вартості міжнародних кредитів.

О.ЛЕЩЕНКО також сказав, що сьогодні гострою проблемою для українського фондового ринку продовжує залишатися незахищеність прав власності, а також частенько відсутність достатньої прозорості в роботі компаній.