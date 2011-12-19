Український фондовий ринок за рік втратив більше десятка ліквідних паперів - учасник ринку

За поточний рік український фондовий ринок втратив більше десятка ліквідних паперів.

Про це повідомив сьогодні президент ЗАТ "КУА "Амадеус" Михайло РОЙКО в ході круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу», організованого Асоціацією "Фондове партнерство" і Інститутом Горшеніна.

За його словами, цього року український ринок "втратив таких емітентів як "Луганськтепловоз", Сумське НВО ім. Фрунзе, Маріупольський завод важкого машинобудування, практично втрачений "Укртелеком" "Дніпро-" і "Західенерго", "Стирол", на межі "Азовсталь" і "Укрнафта", практично не дихають "Райффайзен Банк Аваль" і "Укрсоцбанк". "Залишилося добити вагонобудівні підприємства - Крюківський і Стахановський вагонобудівні заводи - і наші індекси потрібно буде стискувати до ТОП-5 або ТОП-7 у кращому разі", - зазначив М.РОЙКО.

Він також додав, що на ринку не з'являється нових ліквідних паперів. "За 10 років на українському фондовому ринку не з'явилося жодного ліквідного цінного паперу", - додав М.РОЙКО.

На думку учасника ринку, сьогодні на українському фондовому ринку спостерігається хронічна нестача грошей. "Питання в тому, що на наявних сумах ринку рости дуже важко, практично неможливо", - сказав він.

У цілому, за словами М.РОЙКА, "переважна більшість проблем українського фондового ринку лежать за його межами".