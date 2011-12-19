Прогнози голови МВФ щодо можливого повторення Великої депресії стримали ріст акцій - експерти

Стримуючий вплив на фондові індекси 16 грудня чинив не лише "чинник п'ятниці", але і песимістичні прогнози глави МВФ Крістін ЛАГАРД близький до того, що Велика депресія 1930-х років може повторитися.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи "Сократ" в огляді, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, торги на Українській біржі у п'ятницю почалися на позитивній території, проте в другій половині дня настрої інвесторів дещо погіршилися. Уранці ринок продовжував відігравати сильні статдані щодо ринку праці і ділової активності, що вийшли в США напередодні, які свідчать про деяке поліпшення в економіці країни. Рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг 6 великих банків - Bank of America, Barclays PLC, BNP Paribas, Credit Suisse AG, Deutsche Bank AG і Goldman Sachs Group, проте на цю новину ринок практично не відреагував.

Як зазначають аналітики, п'ятниця була не багата на макростатистику, але все ж таки деяку підтримку ринку надали дані щодо торгового балансу з єврозони, які виявилися кращі за очікування аналітиків. Позитивним сигналом для ринку стало висловлення нижньою палатою парламенту Італії вотуму довіри новому прем'єр-міністрові Маріо МОНТІ. Також інвестори з оптимізмом сприйняли заяву глави Єврогрупи Жана-Клода ЮНКЕРА про те, що країни Євросоюзу повинні виділити МВФ 200 млрд. євро до 19 грудня, як було заплановано на саміті 9 грудня.

За словами аналітиків, серед сьогоднішньої статистики варто звернути увагу на дані щодо торгового балансу з Італії, а також на індекс поточного стану і очікувань щодо ринку житла у США.