Об’єм залучених через фондовий ринок інвестицій подвоївся – до 131,3 млрд. грн.

Об'єм залучених через інструменти фондового ринку інвестицій у січні-жовтні порівняно з цим же періодом минулого року виріс у два рази - до 131,3 млрд. грн.

Про це повідомив сьогодні, 19 грудня, глава Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЄВ під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу", організованого Асоціацією "Фондове партнерство" та Інститутом Горшеніна.

За його інформацією, у січні-жовтні 2011 року обсяг випуску цінних паперів, який був зафіксований комісією з цінних паперів, збільшився на 60,7 млрд. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склав 136,97 млрд. грн. Об'єм залучених інвестицій через інструменти фондового ринку в січні-жовтні 2011 року склав 131,3 млрд. грн., що майже у два рази більше, ніж минулого року.

Капіталізація лістингових компаній на 1 листопада склала 179,9 млрд. грн., що на 30 % більше, ніж минулого року.

Д.ТЕВЕЛЄВ також зазначив, що за І півріччя 2011 року в країні було прийнято 10 нормативно-правових актів щодо фондового ринку, а також 7 законів - Верховною Радою.