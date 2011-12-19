Індекс Української біржі за підсумками минулого торгового тижня впав на 6,6%.

Експерти: індекс Української біржі минулого тижня упав на 6,6%

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як зазначають аналітики, індекс Української біржі у п'ятницю, 16 грудня, продемонстрував незначний ріст котирувань. Лідерами росту стали акції "Укрнафти"(+4,8%) після падіння на 17,7% за підсумками чотирьох торгових сесій. Папери гірничо-металургійного сектора торгувалися різнонаправлено. Алчевський меткомбінат (- 1,6%) і Єнакіївський метзавод (- 0,6%) просіли в ціні, тоді як "Азовсталь" (+2,0%) і Авдєєвський КХЗ (+0,3%) торгувалися в плюсі.

За інформацією аналітиків, "Укрсоцбанк" на Українській біржі у п'ятницю додав 0,8%, ціна "Райффайзен банку Аваль" не змінилася. Папери машинобудівного сектора продемонстрували змішану динаміку. Котирування "Мотор Січі" піднялися на 0,1%, тоді як акції Стаханівського вагонобудівного заводу просіли на 0,6%.

За словами аналітиків, "Стирол" і "Укртелеком" на Українській біржі у п'ятницю коригувалися, втративши за день 1,3% і 0,4% відповідно. Акції "Центренерго" піднялися на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 16 грудня, знизився на 1,07% - до 570,66 пункту. Загальний об'єм торгів склав 21 млн. 496 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,53% - до 1481,79 пункту. Загальний об'єм торгів склав 136 млн. 442 тис. грн., з них на терміновому ринку - 70 млн. 694 тис. грн.