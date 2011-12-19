Минулий тиждень був наповнений подіями на ринку ОВДП - експерти

Минулий тиждень був наповнений подіями на українському ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в аналітичному огляді «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ).

Як зазначають аналітики, плановий аукціон Мінфіну у вівторок 13 грудня закінчився безрезультатно, так само, як і три попередні планові аукціони. На наступний день, 14 грудня, Мінфін провів позаплановий аукціон. На ньому пропонувалися тільки індексовані ОВДП, на купівлю яких було задоволено всі шість поданих заявок. Попитом користувалися "короткі" облігації, погашення яких має бути в 2013 і 2014 роках.

За словами аналітиків, у п`ятницю, 16 грудня, Мінфін провів ще один позаплановий аукціон, де вперше до розміщення було запропоновано ОВДП, номіновані в іноземній валюті, які були законодавчо визначені лише тижнем раніше. Попит на новий інструмент був високим: у цілому по валютних ОВДП було задоволено 19 заявок.

Як повідомляють аналітики, всього за минулий тиждень Мінфін залучив 1,1 млрд. грн. і 227 млн. дол. Введення нового інструменту, очевидно, відродило інтерес учасників ринку до ОВДП. За прогнозами аналітиків, у найближчі тижні попит на новий інструмент залишиться високим, а коло зацікавлених у купівлі осіб розшириться. Попитом користуватимуться короткострокові інструменти.